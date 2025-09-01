L'edizione odierna di Libero commenta la sconfitta dell'Inter a San Siro contro l'Udinese, invocando scelte nette dopo la sosta da parte dell'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu:
news
Libero – Inter, si conceda a Chivu margine d’errore. Ma dopo la sosta dovrà fare scelte nette
"L’Inter obbliga Chivu a imporsi subito su questa squadra al guado tra passato e futuro. Il mister dovrà compiere scelte decise che in sede di mercato sono state rimandate alla prossima estate. Bisogna concedere a Chivu un certo margine di errore perché la missione è dannatamente complessa: cambiare l’Inter senza farle perdere troppe certezze. E cambiarla con gli stessi uomini cardine dell’ultimo quadriennio. Stando alle parole di Marotta, il mercato non porterà altro in quest’ultima giornata e al problema della difesa vecchia («Abbiamo fatto fatica a trovare difensori migliori dei nostri», spiega il presidente) ci si penserà più in là, ovvero il prossimo giugno quando i contratti dei più anziani scadranno".
"Quindi tocca a Chivu gestire questa transizione. Di sicuro lo spogliatoio è in mano all’allenatore. Nella ripresa i nerazzurri hanno tutto un altro ritmo perché sono stati sollecitati negli spogliatoi. Chivu sa benissimo che l’Inter deve tenere alta l’intensità mentale e atletica, altrimenti concede spazi enormi, soprattutto in ripartenza. Deve togliersi al più presto l’idea di poter controllare le partite a basso ritmo con cui ha affrontato la scorsa stagione".
(Fonte: Libero)
© RIPRODUZIONE RISERVATA