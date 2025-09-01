"L’Inter obbliga Chivu a imporsi subito su questa squadra al guado tra passato e futuro. Il mister dovrà compiere scelte decise che in sede di mercato sono state rimandate alla prossima estate. Bisogna concedere a Chivu un certo margine di errore perché la missione è dannatamente complessa: cambiare l’Inter senza farle perdere troppe certezze. E cambiarla con gli stessi uomini cardine dell’ultimo quadriennio. Stando alle parole di Marotta, il mercato non porterà altro in quest’ultima giornata e al problema della difesa vecchia («Abbiamo fatto fatica a trovare difensori migliori dei nostri», spiega il presidente) ci si penserà più in là, ovvero il prossimo giugno quando i contratti dei più anziani scadranno".