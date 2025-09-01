Condò: “Inter, Lookman sarebbe servito proprio in queste situazioni”

Il giornalista ha parlato nel suo editoriale della partita con l'Udinese, la prima sconfitta alla seconda giornata di campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 16:32)

Napoli, Roma e Juve già a più tre su Milan e Inter. Paolo Condò, nel suo editoriale sul Corriere della Sera, parla della sconfitta dei nerazzurri contro l'Udinese: "L'Inter ieri pur sigillando per un tempo l’Udinese nella sua metà campo non ha trovato la chiave per aprire il caveau, lamentando al solito la mancanza di un dribblatore. Va poi sottolineato che Roma e Juve, le due candidate sotto esame in questo avvio, sono quelle che hanno sofferto di meno per fare sei punti, e che il Milan, ripartito col successo di Lecce, in queste ultime ore si sta muovendo sul mercato in modo talmente frenetico da richiedere una sospensione di giudizio", si legge nel suo articolo.

"C’è anche la Cremonese in testa a punteggio pieno, brava a mettere fieno in cascina per l’inverno. L’Udinese ha vinto a San Siro perché nel primo tempo l’Inter non ha saputo affrontare il suo mix di fisicità super ma tecnicamente dotata, e tatticamente assai organizzata".

"I friulani ripartivano di slancio e nessuno aveva idea di come fermarli. Quando il campo si è rovesciato — perché nella ripresa ovviamente ha attaccato solo l’Inter, e in diverse configurazioni — le decine di palloni crossati in area sono stati dominati dalle fortezze volanti di Runjaic. Sapete quando sarebbe servito Lookman? Esattamente in queste situazioni", conclude il giornalista sulla prestazione e sul momento dell'Inter.

(Fonte: Corriere della Sera)