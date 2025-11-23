A DAZN l'ex attaccante ha parlato del derby, delle due coppie di attaccanti che lo giocheranno e della sfida a centrocampo "tra due dei più forti al mondo"

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 03:02)

Luca Toni, su DAZN, ha parlato del derbydi Milano e si è soffermato su alcune coppie di giocatori in campo. Ecco cosa ha detto a Vamosl'ex attaccante italiano:

-Come la vive Allegri?

Sarà sereno perché l'Intersulla carta è più forte. Io sono curioso del centrocampo, del duello tra Calhanoglu e Modric i due mediani più forti secondo me al mondo. E ci sarà anche Rabiot, la partita si giocherà li e anche sul dominio della palla ci sarà da gustarsi la gara. Hanno personalità e intelligenza in comune. Sono due giocatori simili, si fanno dare la palla, noi abbiamo giocatori che non vogliono palla, loro sono sempre marcati a uomo e toccano tanti palloni, hanno personalità da vendere e si fanno dare palla anche quando hanno avversari addosso.

-Tra la ThuLa e Pulisic e Leao chi scelgo?

Se devo scegliere una coppia di attaccanti chiaro che scelgo Lautaro e Thuram. Il primo è diventato più leader, un trascinatore per le gesta, per incoraggiare i compagni. Thuram adesso è veramente forte, un centravanti completo. Ha fatto gol da centravanti vero, di testa. Faceva bei gol ma non era presente in area, ma ha segnato gol di testa pazzeschi, questo è devastante. Merito degli sfottò di fratello e papà? Non so cosa hanno fatto in quella famiglia, due giocatori perfetti ed educati.

-Modric al primo derby di Milano, come sarà per lui?

Ma sarà sereno. Modric, ma di che parliamo, è fenomenale, ha una sicurezza. Non sarà emozionato perché ha esperienza ma se la godrà e cercherà di essere protagonista. Anche se è stato tanto a Madrid sicuramente ma il derby di Milano è conosciuto in tutto il mondo e tutti vogliono giocarlo.

-Se fossi Esposito e stessi sognando il primo gol a San Siro nel derby?

Se sono lui sono carico a mille, perché sto facendo una brande stagione in un grande club. Partire da tutolare saebbe bello ma dalla panchina decidere un derby così puoi viverlo solo in maniera buona perché se sei giovane e fai bene viene tutto più facile. La fortuna va dietro a lui. Lo farei giocare un po' se fossi Chivu è in un momento d'oro: magari fa gol.

(Fonte: DAZN)