L'allenatore nerazzurro scioglierà solo poche ore prima i dubbi (degli altri) sulle scelte per il derby che è per lui un esordio

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 18:32)

"Un paio di dubbi, più per noi che per lui perché di certo Chivu già sa chi giocherà in difesa contro il Milan tra Acerbi e Bisseck e a centrocampo tra Sucic e Zielinski. Per il resto l'Inter è fatta, a cominciare dalla ThuLa a cui l'allenatore si affida per spezzare una maledizione".

Il quotidiano Il Giornale parla delle scelte per il derby dell'allenatore nerazzurro e un tabù che sarà chiamato a sfatare nella sfida contro la squadra di Allegri: "Era il 20 novembre 1960, nell'1-0 firmato da Picchi, che un allenatore non vince all'esordio un derby e quella volta in panchina c'era Herrera. Dopo il Mago solo pareggi, quello di Heriberto Herrera nel 1967, quello di Hodgosn alla sua prima panchina contro il Milan nel 1995, Lucesco nel 1999 e sono invece arrivate sconfitte per Cuper nel 2001, Mourinho nel 2008 e poi Benitez e Leonardo nella stessa stagione, 2010-2011 quando si sono alternati sulla panchina nerazzurra".

Dalla sua Chivu ha i precedenti come giocatore, vittoria al debutto con Mancini in panchina e da allenatore delle giovanili nerazzurre in 9 partite, 4 vittorie e una sconfitta. Dovrà riscattare l'ultima stagione con cinque derby non vinti in totale con Supercoppa e Coppa Italia.

(Fonte: Il Giornale)