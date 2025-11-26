Il tecnico dell'Inter Chivu non ha dato grosse indicazioni sulla formazione alla vigilia della sfida contro l'Atletico. Dovrebbe partire Luis Henrique.
CdS – Inter, Chivu ha provato a mischiare le carte. Riposa Thuram, ipotesi Frattesi concreta
"Soliti dubbi e incertezze per l’undici nerazzurro che affronterà l’Atletico. Chivu, nella rifinitura, ha come al solito mischiato le carte. Ma la sensazione è che Thuram, appena rientrato dall’infortunio, possa cominciare dalla panchina. Al suo posto, sfida tra Bonny ed Esposito, ma senza un effettivo favorito. Anche se il francese sarebbe utile per giocarsi la carta di qualche uno contro uno. La vera novità, però, potrebbe essere il ritorno di Luis Henrique. Dopo aver guardato tutto il derby dalla panchina, il brasiliano si candida dall’inizio", scrive il Corriere dello Sport.
"Si tratta certamente di una bella responsabilità, ma Chivu deve anche garantirsi un’alternativa a Bastoni e Dimarco. Che, con Carlos Augusto ancora a destra, non ci sarebbe. Avvicendamento pure in difesa. Acerbi, come ormai assodato, non gioca più ogni 3 giorni, così dovrebbe toccare a De Vrij, in campo l’ultima volta anche contro il Kairat. Nel gioco delle rotazioni, inoltre, il posto di Mkhitaryan da mezz’ala sinistra, dovrebbe toccare a Zielinski, più protagonista in Champions che in campionato. Per la verità ci sarebbe pure un’ipotesi Frattesi, particolarmente sollecitato durante la rifinitura. Ma il cambio di due elementi su tre in mediana è difficile", aggiunge il quotidiano.
