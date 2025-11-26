"Soliti dubbi e incertezze per l’undici nerazzurro che affronterà l’Atletico. Chivu, nella rifinitura, ha come al solito mischiato le carte. Ma la sensazione è che Thuram, appena rientrato dall’infortunio, possa cominciare dalla panchina. Al suo posto, sfida tra Bonny ed Esposito, ma senza un effettivo favorito. Anche se il francese sarebbe utile per giocarsi la carta di qualche uno contro uno. La vera novità, però, potrebbe essere il ritorno di Luis Henrique. Dopo aver guardato tutto il derby dalla panchina, il brasiliano si candida dall’inizio", scrive il Corriere dello Sport.