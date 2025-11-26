Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin è tornato sulla sconfitta dell'Inter nel derby. "Ciò che risalta è che le tre sconfitte dopo quella con l'Udinese sono state tutte contro big. Contro il Milan e contro la Juventus però è stato il risultato ad essere penalizzante, viste le sbavature di Sommer e il rigore sbagliato di Calhanoglu. A lungo termine però mi tengo stretto quello che si è visto a livello di prestazioni, posto che anche il Champions sta facendo un percorso regolare. Chiudo dicendo che Chivu a livello comunicativo non si nasconde mai dietro il dito".

Chivu è stato bravo a non stravolgere i meccanismi?

"Era difficile andare a toccare un meccanismo di una squadra che aveva raggiunto due finali di Champions. O si cambiavano tanti uomini o sarebbe stato difficile stravolgere. Puoi variare qualche cosa ovviamente, ma senza esagerare. Più che altro continuo a pensare che manchi ancora qualcosa in fase di gestione e a volte sono dell'idea che servirebbe qualche figlio di buona donna in più. Ci sono giocatori che creano superiorità quando stanno bene, ma quando non sono al cento per cento o sono assenti lo sviluppo di gioco ne risente molto. La squadra dà la sensazione di essere la più forte in Italia, ma quei passaggi a vuoto che ogni tanto ha costano caro".