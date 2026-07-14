Ieri ha preso il via la stagione dell'Inter. Raduno ad Appiano Gentile e conferenza stampa congiunta Chivu-Marotta che hanno indicato gli obiettivi

Andrea Della Sala Redattore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 17:16)

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Ieri ha preso il via la stagione dell'Inter. Raduno ad Appiano Gentile e conferenza stampa congiunta Chivu-Marotta che hanno indicato gli obiettivi dopo la doppietta da poco festeggiata.

"Ci sarà pure un motivo se dai tempi della Juve cannibale nessuna squadra di A fa il back to back di scudetti. Se il bis di tricolori consecutivi è riuscito in nerazzurro solo a giganti come Helenio Herrera e José Mourinho, con in mezzo Roberto Mancini (più Alfredo Foni nella notte dei tempi), mentre gli ultimi campioni interisti hanno urlato di gioia solo una volta: Antonio Conte ha vinto e poi lasciato la barca in tempesta, Simone Inzaghi è salito sulla seconda stella e poi è precipitato bruscamente giù. Christian Chivu, no, vuole distinguersi dagli ultimi predecessori e ha iniziato questo secondo viaggio con una precisa missione: rivincere in patria, senza scordarsi di far meglio in Champions, dopo la caduta dell’anno scorso tra i ghiacci di Bodo. Accanto a lui, nella prima conferenza stampa che ha schiuso il 2026-27, c’era il presidente Beppe Marotta, l’uomo che col ds Piero Ausilio ha vinto la scommessa romena l’anno passato. La dirigenza ha la stessa ambizione: se vincere è complicato, rifarlo subito può diventare storia. Frasi come «abbiamo ancora fame» e «combatteremo il rischio appagamento» sono grandi classici del genere, ma non è banale che nella stessa scrivania le abbiano pronunciate sia l’allenatore che il presidente: almeno in partenza, l’Inter non ha la pancia piena", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Con due trofei in pancia e nel bel mezzo di un mercato che sulla fascia destra sembra il gioco dell’oca, Christian Chivu ha parlato solennemente da campione d’Italia. Ci ha tenuto a ribadire il nuovo status: non è più l’allenatore semi-esordiente con 13 panchine in A, ma adesso ne ha sommate oltre 50 e ha già costruito in casa una bacheca più grande di tante. Poco prima, aveva riaperto le porte del laboratorio della Pinetina e accolto i giocatori scudettati uno ad uno: ha abbracciato gli italiani che avrebbero preferito passare l’estate in America, dato il cinque a Diouf per cui intravede un definitivo futuro da quinto di centrocampo, fatto le prime chiacchierate di rito con Ivan Provedel, in teoria il portiere di riserva nella nuova era Martinez. Ha pure notato quanto sia cresciuto il figlio dell’amico tripletista: da bambino, a San Siro Aleksandar Stankovic calciava la palla grande quanto lui assieme a papà Deki, poi Chivu ha iniziato a levigare il talento da tecnico nelle giovanili e adesso se lo ritrova adulto in prima squadra con voglia di sbalordire", aggiunge il quotidiano.