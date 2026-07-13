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Ravezzani “bacchetta” Chivu: “Un allenatore deve sempre dimostrare qualcosa”

Ravezzani “bacchetta” Chivu: “Un allenatore deve sempre dimostrare qualcosa” - immagine 1
Il direttore di TeleLombardia ha commentato uno stralcio della prima conferenza stampa della nuova stagione del tecnico dell'Inter
Fabio Alampi Redattore 

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Fabio Ravezzani "bacchetta" Cristian Chivu. Il direttore di TeleLombardia, con un post pubblicato su X, ha commentato uno stralcio della prima conferenza stampa della nuova stagione del tecnico dell'Inter ("Non dovevo e devo dimostrare nulla. Ho una grossa responsabilità tutt'ora. Riparto da 0, da incertezzi, dubbi, doveri che ho nei confronti del gruppo"): "Errore. Un allenatore deve sempre dimostrare qualcosa. Ogni anno ripartono da zero anche quelli che hanno vinto moltissimo. E se la squadra non funziona, vengono messi in discussione perfino i più vincenti".

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