Andrea Della Sala Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 09:32)

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, dopo i timori iniziali, ha preso in mano la squadra e la guida con grande consapevolezza e serenità:

"Mesi di ricerca interiore, giornate di struggimento per la necessità di cambiare, ma adesso la panchina dell’Inter non scotta più, anzi è diventato perfino piacevole sedersi sopra. «Finalmente mi diverto a fare l’allenatore di questa squadra...», ha detto convinto Cristian Chivu mercoledì sera, con consapevolezza tutta nuova. Dopo aver segnato tre gol alla Fiorentina e aver allontanato le nubi di Napoli, per l’allenatore romeno la frase ha assunto valore universale. Chivu ha imparato a “leggere” il nuovo ruolo, è riuscito a superare le preoccupazioni iniziali, così è nata la gioia nell’assemblare questo variegato gruppo da scudetto. Un impasto di giovani alla Bisseck (e alla Sucic) e mostri sacri come Calha, tutti comunque capaci di mescolarsi e reagire alle difficoltà, come quella del Maradona", racconta La Gazzetta dello Sport.

Insomma, il tecnico ha trovato dentro di sé e nei suoi ragazzi la serenità e la lucidità necessarie per godersi questo viaggio, senza mai tradire se stesso. Ciò che accade in campo è solo una conseguenza: quando gioca come sa, vedi il secondo tempo coi viola, pure la squadra se la spassa. Dopo la serata immatura di Napoli, la vittoria ha dimostrato che ad Appiano è possibile ritrovare il senno. Anzi, è stata il segno preciso della presa di Chivu: la nuova Inter è sua, appartiene al romeno, è stretta nella sua mano come mai prima", aggiunge il quotidiano.