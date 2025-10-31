Restano da capire, invece, le condizioni di Lautaro, che con la Viola non ha brillato particolarmente. Non che abbia accusato qualche problema, ma potrebbe essere stanco, visto che ha sempre giocato dall’inizio nelle ultime 8 uscite, tra cui le 4 dopo la sosta. Quella al Bentegodi è comunque una trasferta delicata e, tenuto conto dello scontro diretto tra Milan e Roma, tornare a Milano con 3 punti è di fatto obbligatorio.