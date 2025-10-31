Data per non scontata la convocazione di Marcus Thuram domenica col Verona, Cristian Chivu dovrebbe avere a disposizione i soliti tre attaccanti: Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito. Ecco cosa filtra sul loro utilizzo secondo il Corriere dello Sport: "Nella logica delle rotazioni, il più certo di una maglia da titolate sembra essere il francese, partito in panchina contro la Fiorentina.
Corsport: “Lautaro, nessun problema ma può essere stanco! Deciso quando può riposare”
Restano da capire, invece, le condizioni di Lautaro, che con la Viola non ha brillato particolarmente. Non che abbia accusato qualche problema, ma potrebbe essere stanco, visto che ha sempre giocato dall’inizio nelle ultime 8 uscite, tra cui le 4 dopo la sosta. Quella al Bentegodi è comunque una trasferta delicata e, tenuto conto dello scontro diretto tra Milan e Roma, tornare a Milano con 3 punti è di fatto obbligatorio.
Ce n’è abbastanza, quindi, per immaginare che Lautaro faccia un altro sforzo domenica, per poi aver modo di tirare il fiato in Champions. La sfida con il Kairat Almaty, sulla carta l’avversario più debole degli 8 sul cammino europeo dell’Inter, potrebbe dunque essere la prima occasione per lanciare nell’undici titolare il tandem Bonny-Esposito".
