"Se c’è una cosa che Chivu ha rimproverato ai suoi, è stata l’aver voluto vedere e rivedere in video l’azione del rigore già durante l’intervallo, nello spogliatoio del Maradona: un atto ingenuo di auto sabotaggio. «Non sento il rumore dei nemici», ha detto piuttosto mercoledì, spedendo un messaggio da San Siro direttamente a Napoli: è sempre meglio divertirsi che sprecare energie in chiacchiere".