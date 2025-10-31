FC Inter 1908
Inter, a Chivu non è proprio piaciuta una cosa a Napoli: “Ha rimproverato i suoi per…”

Chivu pensa alle prossime gara, ma La Gazzetta dello Sport svela un retroscena di quella serata
Andrea Della Sala Redattore 

La sconfitta di Napoli è ormai archiviata, nonostante le mille polemiche conseguenti al rigore concesso alla squadra di Conte. Chivu pensa alle prossime gara, ma La Gazzetta dello Sport svela un retroscena di quella serata:

"Se c’è una cosa che Chivu ha rimproverato ai suoi, è stata l’aver voluto vedere e rivedere in video l’azione del rigore già durante l’intervallo, nello spogliatoio del Maradona: un atto ingenuo di auto sabotaggio. «Non sento il rumore dei nemici», ha detto piuttosto mercoledì, spedendo un messaggio da San Siro direttamente a Napoli: è sempre meglio divertirsi che sprecare energie in chiacchiere".

