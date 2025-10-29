Chivu e le due parole che continua a ripetere ad Appiano. “Si può già dire che…”

Chivu ha mostrato lucidità e maturità - nonostante le poche panchine in Serie A - per come ha gestito le polemiche post Napoli-Inter

Matteo Pifferi Redattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 10:32)

"Mentre fuori ancora tiene banco la polemica per i veleni di Napoli, e ad essa si aggiunge il malaugurato incidente capitato a Josep Martinez, dentro Appiano Gentile Cristian Chivu recita un mantra: calma e lucidità. Non vuole più vedere la rabbia cieca di Napoli che porta allo spreco di energie". Apre così l'articolo di Libero in merito alla posizione di Chivu, sia sulle polemiche per il rigore del Napoli sia sulla strada scelta per ripartire.

"Non cerca alibi ma responsabilità. E la chiede ai suoi leader, a quel nucleo di giocatori che dopo il torto subito al Maradona sembra aver smarrito la rotta, dai capitani Lautaro e Barella ai totem difensivi Akanji, Acerbi, Bastoni che, nell’intento di recuperare lo svantaggio, hanno prestato il fianco", aggiunge poi Libero.

Chivu, poi, ha mostrato lucidità e maturità nonostante le poche panchine in Serie A. "E, pur non avendo avuto possibilità di sentirlo parlare (la conferenza è stata annullata proprio in segno di lutto e per lo stato emotivo di Josep Martinez), si può dire che Chivu sia il più lucido della truppa. E che sembri tutto tranne che un tecnico inesperto.

Ha capito che le ferite del passato si sono chiuse ma ogni tanto tornano a pulsare, e in quei casi l’Inter deve imparare a domarsi, banalmente perché è una squadra che per natura vince più facilmente le partite pulite rispetto a quelle sporche", prosegue poi il quotidiano.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, con Mkhitaryan fuori potrebbe esserci spazio per Sucic mentre in attacco tocca a Pio Esposito al fianco di Lautaro. Potrebbe anche riposare Dimarco, con Carlos Augusto che è pronto.