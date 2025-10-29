"Martinez è rientrato soltanto intorno alle 18 nella sua casa di Cerro Maggiore, nel Legnanese, dove ad aspettarlo c’era uno psicologo del club: il settore, coordinato dalla dottoressa Lucia Bocchi, ha assistito Josep già a distanza durante tutta la giornata, anche se ad accompagnare il giocatore c’erano comunque team manager, responsabile della sicurezza e medico della squadra. Il supporto psicologico sarà decisivo anche perché Martinez faticava perfino a parlare per quanto accaduto. Lo spagnolo, alla seconda stagione ad Appiano, è un ragazzo riservatissimo. Lo descrivono come introverso e sensibile, ha legato soprattutto con gli altri colleghi portieri, Di Gennaro e Sommer. Proprio questa era per lui la stagione del decollo, quella in cui avrebbe dovuto pian piano trovare continuità per prepararsi a una futura successione dello svizzero: finora ha messo in fila due presenze, consecutive, tra la sfida in casa col Sassuolo e quella di Cagliari, ma per rivederlo titolare servirà un po’ di tempo. Tornerà ad allenarsi solo la prossima settimana, intanto ieri ha ricevuto messaggi e telefonate da tutti i compagni, dall’allenatore Chivu e dai più alti dirigenti del club. Josep ha, comunque, chiuso immediatamente il profilo Instagram: anche nei casi più tragici, l’account diventa sempre un bersaglio per i soliti idioti", aggiunge il quotidiano.