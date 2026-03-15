"L’Inter non deve farsi prendere dal panico e pensare ai due scudetti gettati via da Inzaghi. Il vantaggio è ancora consistente ed è padrona del proprio destino. Servono freddezza e lucidità per lo sprint. Chivu deve capire in fretta i motivi dell’involuzione, fisica e forse psicologica dopo l’uscita dalla Champions e sperare di poter riavere il suo capitano già a Firenze. C’è un’Inter con Lautaro e un’altra senza".