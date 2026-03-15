Oggi in edicola il Corriere della Sera punta il dito contro Chivu che, secondo il quotidiano, ha gestito male le ultime vicende dell'Inter. Si legge:
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fcinter1908 news rassegna stampa CorSera: “Chivu ha gestito male il caso Bastoni e da lì ha perso la bussola. L’Inter ora…”
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CorSera: “Chivu ha gestito male il caso Bastoni e da lì ha perso la bussola. L’Inter ora…”
Oggi in edicola il Corriere della Sera punta il dito contro Chivu che, secondo il quotidiano, ha gestito male le ultime vicende dell'Inter
"La rabbia di Chivu, espulso per le reiterate proteste, sposta l’attenzione sugli episodi e non sulle manchevolezze della truppa. Dal caso Bastoni, gestito male, il giovane allenatore sembra aver smarrito la bussola".
"L’Inter non deve farsi prendere dal panico e pensare ai due scudetti gettati via da Inzaghi. Il vantaggio è ancora consistente ed è padrona del proprio destino. Servono freddezza e lucidità per lo sprint. Chivu deve capire in fretta i motivi dell’involuzione, fisica e forse psicologica dopo l’uscita dalla Champions e sperare di poter riavere il suo capitano già a Firenze. C’è un’Inter con Lautaro e un’altra senza".
(Fonte: Corriere della Sera)
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