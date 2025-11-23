CdS – Inter, tre dubbi in vista del derby. Chivu e la linea della prudenza

Il giornale sportivo parla delle possibili scelte rispetto all'11 titolare della gara col Milan e di come l'allenatore sta gestendo gli infortunati

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 11:32)

L'Inter non ha fatto ritiro in vista della sfida contro il Milan. Si ritrova questa mattina a colazione per l'avvicinamento alla gara di San Siro: sgambata, pranzo, riunione tecnica, quando arriveranno le comunicazioni di Chivusulla formazione in campo dal primo minuto. Il Corriere dello Sport parla di tre dubbi.

Il primo è in difesa, con Akanji e Bastoni certi di un posto e il posto da centrale da assegnare ad uno tra Acerbi, Bisseck e De Vrij."Il dinamismo del tedesco intriga il rumeno, che però non l’ha praticamente mai provato in settimana in quella posizione. Sembra la premessa, insieme alla linea tenuta in conferenza stampa, per una riconferma di quello che finora è considerato il terzetto titolare. Lasciando aperta la possibilità per un avvicendamento già a Madrid. Dipenderà anche dal tipo di atteggiamento che vorrà tenere in campo e dalle caratteristiche degli attaccanti avversari", spiega il quotidiano sportivo.

In mediana — Oltre al dubbio in difesa bisognerà capire chi giocherà insieme a Calhanoglu e Barella, tra Zielinski e Sucic. Secondo il quotidiano sportivo il polacco potrebbe spuntarla al fotofinish sul croato. Infine c'è chi deve sostituire Dumfries e a quanto pare non sarà Luis Henrique.

"Carlos Augusto, già utilizzato in quella zona di campo per due spezzoni di gara, va verso la prima da titolare, preferito a Luis Henrique. Ancora out Dumfries e Darmian, che molto probabilmente non torneranno neanche a Madrid. I due, così come Mkhitaryan, non sono ancora rientrati in gruppo: l’intenzione da quest’anno è di convocare soltanto giocatori che abbiano nelle gambe tre-quattro allenamenti con i compagni dopo l’infortunio. Senza forzare, per non rischiare", spiega ancora il quotidiano sportivo.

