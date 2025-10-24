FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, non solo Dumfries: Chivu ha “riacceso” Dimarco. Crea più occasioni di Nico Paz

news

Inter, non solo Dumfries: Chivu ha “riacceso” Dimarco. Crea più occasioni di Nico Paz

Inter, non solo Dumfries: Chivu ha “riacceso” Dimarco. Crea più occasioni di Nico Paz - immagine 1
La cura Chivu per il momento sembra funzionare con tutti. La nuova gestione del tecnico ha fatto tornare a brillare l'esterno mancino
Andrea Della Sala Redattore 

La cura Chivu per il momento sembra funzionare con tutti. Se da un lato Dumfries si è confermato l'arma in più per l'attacco nerazzurro, dall'altra parte la nuova gestione del tecnico ha fatto tornare a brillare l'esterno mancino Federico Dimarco.

"Da un lato Dumfries, che nei piani della vigilia dovrebbe provare a pungere Spinazzola, ma dall’altro è altrettanto strategico il lavoro sinistro di Federico Dimarco, pronto a sfidare due compagni di Nazionale come Politano e Di Lorenzo. Nei piani della vigilia interista, grande parte del big match scudetto potrebbe giocarsi proprio sulle fasce: attese scintille a destra come a sinistra. Proprio sulla corsia mancina, Dimarco rientra dopo aver lasciato il posto a Carlos Augusto in Champions, secondo la solita alternanza decisa da Chivu (alle spalle del collega olandese, Luis Henrique non dà la stessa affidabilità)", si legge su La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE

Inter, non solo Dumfries: Chivu ha “riacceso” Dimarco. Crea più occasioni di Nico Paz- immagine 2
Getty Images

"Da parte sua, però, Federico aggiunge potenza offensiva: dati alla mano, è il giocatore che in A ha generato più “grandi occasioni”, 22. Mette dietro l’immaginifico Nico Paz, che gioca in altre zolle e si è fermato “solo” a 21. L’Inter si è rassegnata da tempo all’idea di aggiungere il mancino argentino, ora al Como, a quello di Dimarco, ma intanto vorrebbe solo un nuovo boom napoletano: non è un caso, l’anno scorso Dimarco segnò con punizione maradoniana nello stadio che porta il nome di Diego", aggiunge Gazzetta.

Leggi anche
L’elisir Chivu funziona, Mkhitaryan tirato a lucido. Nuova gestione stesso risultato
Dumfries l’arma in più in attacco: secondo miglior marcatore. Cosa gli chiede Chivu a Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA