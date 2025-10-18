Il focus sul momento di alcuni pilastri della formazione nerazzurra di Chivu in vista del match contro la Roma

18 ottobre 2025

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l’Inter torna in campo per la settima giornata di Serie A 2025/26. I nerazzurri di Cristian Chivu fanno visita alla Roma allo Stadio Olimpico, in una delle sfide più affascinanti e ricche di storia del campionato italiano.

LAUTARO SEMPRE PIÙ DETERMINANTE

Capitano e riferimento offensivo, Lautaro Martínez vive un momento di straordinaria continuità. Reduce da tre gare consecutive in gol (quattro reti totali), l’argentino punta a estendere la sua serie positiva proprio nello stadio che lo ha visto protagonista il 20 ottobre 2024, quando aprì le marcature nella vittoria nerazzurra per 2-0.

Con 158 reti complessive, Lautaro ha raggiunto Luigi Cevenini al quinto posto della classifica marcatori di tutti i tempi dell’Inter. Un traguardo che racconta la crescita costante di un attaccante diventato simbolo e guida del gruppo.

L'ASSE DIMARCO-BASTONI

La forza dell’Inter nasce anche dalla sua linea difensiva. Federico Dimarco è il giocatore che ha creato più occasioni in questa Serie A (22), undici delle quali da potenziale gol: un dato che testimonia il suo impatto offensivo e la qualità del suo piede sinistro. Con due gol e tre assist, è il difensore più produttivo del campionato.

Accanto a lui, Alessandro Bastoni conferma leadership e precisione: un gol e due assist per un totale di tre partecipazioni a rete, secondo solo al compagno di reparto. Più in generale, Dimarco è il difensore che ha preso parte a più gol nelle ultime cinque stagioni di Serie A (38), segno della costanza con cui contribuisce alla fase offensiva nerazzurra.

IL FATTORE CALHANOGLU

Dal suo arrivo all’Inter, Hakan Çalhanoglu ha riscritto le gerarchie dei tiratori da fuori area in Serie A. Con 10 gol da lontano dal 2021/22, condivide il primato con Dybala e Vlahović. Allargando lo sguardo ai cinque principali campionati europei, solo Mbappé, De Bruyne e Kane hanno fatto meglio nel periodo.

La sua capacità di guidare il ritmo del gioco e di trasformare le palle inattive in occasioni resta una delle chiavi più preziose del sistema nerazzurro.

BONNY, ENERGIA E CONCRETEZZA

Tra le sorprese di questo avvio stagionale c’è Ange-Yoan Bonny, protagonista di un impatto immediato con la maglia dell’Inter. L’attaccante francese ha partecipato a cinque gol in sei presenze (due reti e tre assist), portando fisicità, movimento e sacrificio al reparto offensivo.

Il suo contributo si è rivelato decisivo nell’equilibrio della squadra, capace di alternare potenza e tecnica.

(Fonte: Inter.it)