Missione rimonta per l'Inter di Chivu, chiamata a ribaltare la sconfitta per 3-1 rimediata nell'andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt per continuare il proprio cammino europeo. I nerazzurri, come ricorda La Gazzetta dello Sport, potranno prendere spunto da alcuni precedenti che hanno fatto la storia:
Inter, la rimonta è possibile: dal Liverpool nel ’65 allo Strasburgo nel ’98, i precedenti
"I 62.000 nerazzurri presenti sugli spalti del Meazza si ritrovano così il compito di spingere il gruppo di Chivu a una rimonta già trovata in passato: la più recente - tra quelle rimaste più impresse nella storia - riporta con un doppio nodo alla stagione 1997-98, quando l'Inter di Gigi Simoni ribaltò prima il Lione dopo aver incassato un 1-2 casalingo (1-3 decisivo in Francia) e poi lo Strasburgo. Il 2-0 subìto nella città del Parlamento europeo lasciava poco spazio alle ambizioni di ribaltoni, ma Ronaldo, Zanetti e Simeone spinsero la squadra fino alla conquista della Coppa Uefa.
Emozioni già vissute dagli highlanders dell'interismo per esempio nel '65 quando il gruppo di Herrera fu capace di sovvertire proprio un 3-1 incassato in casa del Liverpool, nel 1983 contro l'Az Alkmaar grazie alla zampata di Altobelli o nell'84 con il Groningen, quando però il ritorno si giocò a Bari a causa della squalifica di San Siro. O nel 1991: ribaltato il 2-0 dell'Aston Villa con un tris firmato Klinsmann-Berti-Bianchi".
