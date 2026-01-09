Il tecnico dell'Inter nel big match contro il Napoli schiererà ovviamente la formazione migliore: rientreranno Bastoni, Barella, Zielinski e Thuram dopo il riposo di Parma.
Inter, Chivu rimanda in campo i titolari: “C’è un grande dubbio. Ecco chi avanza la candidatura”
"Chivu vuole osservare bene gli ultimi allenamenti e studiare con attenzione le caratteristiche del Napoli prima di scegliere la formazione da mandare in campo domenica. La sensazione molto chiara è che, dopo aver mandato in panchina Barella, Thuram, Bastoni e Zielinski a Parma, ripartirà dalla squadra che ha battuto Atalanta e Bologna. Ma un dubbio c’è ed è di un certo livello: Acerbi è completamente guarito e avanza la sua candidatura per un posto in difesa.
Se dovesse essere rilanciato, Akanji scalerebbe sul centro destra e Bisseck rifiaterebbe in panchina. E’ un’ipotesi. All’andata, al Maradona, Acerbi fu il peggiore in campo ma trovò difficoltà contro il falso nove Neres. Contro Hojlund, centravanti fisico, potrebbe servire all’Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.
