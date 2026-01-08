FC Inter 1908
Stramaccioni: “Inter, Chivu a gennaio ha bisogno di questo colpo di mercato”

Stramaccioni: “Inter, Chivu a gennaio ha bisogno di questo colpo di mercato” - immagine 1
Per Andrea Stramaccioni l’Inter ha bisogno di un rinforzo di mercato su tutti a gennaio: queste le sue parole a DAZN
Stramaccioni: “Inter, Chivu a gennaio ha bisogno di questo colpo di mercato”- immagine 2
Getty Images

Per Andrea Stramaccioni l’Inter ha bisogno di un rinforzo di mercato su tutti. Queste le parole dell’ex allenatore nerazzurro a DAZN a margine della sfida contro il Parma.

Stramaccioni: “Inter, Chivu a gennaio ha bisogno di questo colpo di mercato”- immagine 3

“Secondo me a gennaio l'Inter deve intervenire a destra, Dumfries è troppo importante.

Stramaccioni: “Inter, Chivu a gennaio ha bisogno di questo colpo di mercato”- immagine 4
Getty Images

Non ritengo le pedine siano all’altezza dell’olandese, anche se Luis Henrique sta crescendo, ma ha bisogno di ricambio e può essere un’alternativa”, ha spiegato.

