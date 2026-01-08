Per Andrea Stramaccioni l’Inter ha bisogno di un rinforzo di mercato su tutti. Queste le parole dell’ex allenatore nerazzurro a DAZN a margine della sfida contro il Parma.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Stramaccioni: “Inter, Chivu a gennaio ha bisogno di questo colpo di mercato”
ultimora
Stramaccioni: “Inter, Chivu a gennaio ha bisogno di questo colpo di mercato”
Per Andrea Stramaccioni l’Inter ha bisogno di un rinforzo di mercato su tutti a gennaio: queste le sue parole a DAZN
“Secondo me a gennaio l'Inter deve intervenire a destra, Dumfries è troppo importante.
Non ritengo le pedine siano all’altezza dell’olandese, anche se Luis Henrique sta crescendo, ma ha bisogno di ricambio e può essere un’alternativa”, ha spiegato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA