Con il pareggio casalingo contro il Verona, il Napoli di Conte ha mostrato il fianco all'Inter, che a Parma ha sfruttato l'occasione e si è portata a +4. Una situazione che, però, può rivelarsi paradossalmente perfetta per Antonio Conte, secondo quanto sostiene Libero:
Libero: “Napoli, pari che sa di ko. Ma la situazione può rivelarsi paradossalmente perfetta”
"Il Napoli regala un tempo, l'Inter se lo prende. Sembra essere la situazione peggiore per Conte, invece può rivelarsi paradossalmente perfetta per preparare lo scontro diretto (...). Il pareggio lo teneva dietro l'Inter a prescindere dal risultato di Parma, quindi tanto valeva vestire i panni della vittima sacrificale che andrà nella tana del leone. In conferenza stampa ha detto solo cose strategiche, dimostrando un controllo totale della situazione anche in un momento (il pareggio casalingo) che sa di sconfitta".
"E questo non è scontato per uno che storicamente di fronte ai passi falsi tende a perdere il controllo e a parlare d'istinto. Che sia maturato? Viene quasi da pensare che la calma di Chivu stia educando per osmosi anche il rivale. Sarebbe strano, ma interessante".
(Fonte: Libero)
