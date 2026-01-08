Con il pareggio casalingo contro il Verona, il Napoli di Conte ha mostrato il fianco all'Inter, che a Parma ha sfruttato l'occasione

Con il pareggio casalingo contro il Verona, il Napoli di Conte ha mostrato il fianco all'Inter, che a Parma ha sfruttato l'occasione e si è portata a +4. Una situazione che, però, può rivelarsi paradossalmente perfetta per Antonio Conte, secondo quanto sostiene Libero:

"E questo non è scontato per uno che storicamente di fronte ai passi falsi tende a perdere il controllo e a parlare d'istinto. Che sia maturato? Viene quasi da pensare che la calma di Chivu stia educando per osmosi anche il rivale. Sarebbe strano, ma interessante".