Giorno libero e niente allenamento di vigilia? La mossa di Chivu ha un doppio significato

Chivu ha lanciato un’ulteriore novità: niente allenamento della vigilia, ma un giorno di riposo per i suoi giocatori

Matteo Pifferi Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 11:16)

"Se il ritiro prepartita è da considerare ormai abolito, o quasi, in casa nerazzurra, in vista del match di domani sera con il Lecce, Chivu ha lanciato un’ulteriore novità: niente allenamento della vigilia, ma un giorno di riposo per i suoi giocatori. Significa che dopo la seduta defaticante (per gli elementi impiegati con il Napoli) di ieri, l'appuntamento per la sua truppa è fissato direttamente per domani mattina alla Pinetina. Era già capitato, anche con Inzaghi, di assegnare giorni di riposo in mezzo a impegni ravvicinati. Ma, giusto prima di una partita, è certamente un inedito". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulla scelta di Chivu di lasciare un giorno di riposo alla squadra in vista di Inter-Lecce.

"E una scelta del genere ha un doppio significato: da un lato Chivu ha la massima fiducia nel suo gruppo in merito a professionalità e dedizione alla causa; dall’altro ha capito che era il momento di allentare la pressione per qualche ora", ribadisce il quotidiano che poi si concentra sul calendario che aspetta i nerazzurri. Prima c'è il Lecce mercoledì, poi l'Udinese in trasferta sabato prima dell'incrocio di Champions contro l'Arsenal. In campionato, poi, ci saranno Pisa, Cremonese e Sassuolo, nel mezzo l'ultimo turno di Champions a Dortmund contro il Borussia.

"E’ chiaro però, che il calendario offra un assist a Chivu e ai suoi. Infilare un altro filotto, infatti, potrebbe consentire un ulteriore allungo, tenuto anche conto che in parallelo sono in programma sfide dal calibro di Juve-Napoli e Roma-Milan. Ovvio che per i nerazzurri sarebbe delittuoso commettere altri passi falsi. Di qui l’attenzione di Chivu per ogni dettaglio, compresa la condizione psicologica, non solo fisica, dei suoi giocatori. Che, come già ricordato, al pari del Napoli, dovranno giocare anche la Champions. La gestione di forze ed energie, dunque, sarà fondamentale. Il riposo di oggi è esattamente un segnale in questo senso", chiosa il CorSport.