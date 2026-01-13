"Antonio Conte e il Napoli sono una sola cosa: lo stesso corpo, la stessa anima, la stessa irriducibile forza. La notte di San Siro è stata folle: due volte sotto, due volte testa a testa, la furia dopo il rigore, l’inevitabile espulsione dopo l’exploit contro arbitro e quarto uomo, e per finire la festa meritata. E in fondo soprattutto un punto fondamentale, conquistato al culmine di una prestazione maiuscola al cospetto di una poderosa Inter, che ha impedito la fuga della fuoriserie di Chivu e alimentato le ambizioni dei suoi. Una notte da scudetto, ma anche il preludio alla squalifica in arrivo oggi". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla serata vissuta da Antonio Conte.

"Domani, dicevamo, Conte non ci sarà. Ma è come se ci fosse: a guidare la squadra in campo sarà il vice Stellini, una garanzia, tecnicamente l’allenatore in panchina nella notte scudetto di maggio contro il Cagliari. Il Napoli è abituato a tutto, a qualsiasi difficoltà: non conosce ostacoli come il suo allenatore, non s’è mai arreso alle difficoltà di un’incredibile serie di infortuni e coincidenze sfortunate e non lo farà con il Parma. Questa è una certezza. È l’orgoglio di San Siro", chiosa il quotidiano.