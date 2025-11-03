Cristian Chivu a Verona ieri ha trovato tre punti importantissimi. In uno stadio che gli aveva regalato uno spavento enorme 15 anni fa, l'allenatore nerazzurro ha raccolto stavolta un sorriso importante. Lo sottolinea La Stampa in edicola stamattina:

"Sullo stesso prato su cui nel 2010 rischiò la vita dopo uno scontro fortuito con Pellissier (si giocava Chievo-Inter), Chivu si prende una rivincita sportiva. Al Bentegodi, i nerazzurri soffrono, ma grazie a un’autorete di Frese strappano la settima vittoria in campionato. Non basta l’iniziale vantaggio di Zielinski per indirizzare la gara, perché il Verona ha la fame giusta per replicare lo scherzetto fatto alla Juventus. Giovane pareggia, quindi Orban centra il palo. Sotto la pioggia torrenziale, l’Inter imbarca acqua (Bisseck rischia il rosso su Giovane) ma non affonda, e al 92’ svolta una domenica che sarebbe stata da dimenticare".