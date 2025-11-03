"La cosa migliore che l’Inter si porta a casa da Verona invece non è il risultato, come l’andamento della gara (sottotono) potrebbe far pensare. Ma è il fatto di aver vinto una partita sporca, sporchissima: sono quegli episodi che sembrano benedire le stagioni buone. Spesso l’Inter si è specchiata nella sua bellezza, ieri ha vinto di fatica e fortuna e chissà che un po’ di strizza non faccia bene. Ottimo l’inizio, culminato nel gol di Zielinski, e poi un lento scivolamento negli antichi vizi – presunzione e disattenzione in fase difensiva — puniti dal pareggio di Giovane e che potevano costare ancor di più se Sommer non fosse stato salvato dal palo sul tiro di Orban.