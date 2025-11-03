L'Inter vince nel finale di partita in casa del Verona, Decisivo l'autogol di Frese, Chivu ha inserito i titolari che hanno dato un contributo importante
GdS: “Inter, la cosa migliore non è la vittoria. Un fattore alla lunga potrebbe essere un problema”
"La cosa migliore che l’Inter si porta a casa da Verona invece non è il risultato, come l’andamento della gara (sottotono) potrebbe far pensare. Ma è il fatto di aver vinto una partita sporca, sporchissima: sono quegli episodi che sembrano benedire le stagioni buone. Spesso l’Inter si è specchiata nella sua bellezza, ieri ha vinto di fatica e fortuna e chissà che un po’ di strizza non faccia bene. Ottimo l’inizio, culminato nel gol di Zielinski, e poi un lento scivolamento negli antichi vizi – presunzione e disattenzione in fase difensiva — puniti dal pareggio di Giovane e che potevano costare ancor di più se Sommer non fosse stato salvato dal palo sul tiro di Orban.
Il Verona si è chiuso bene e contro squadre come queste ai nerazzurri manca sempre la stessa chiave, vale a dire il giocatore capace di saltare l’uomo. Luis Henrique, deputato al compito, è in evidente difficoltà. Lautaro annacquato dalla pioggia autunnale, invece Pio Esposito conferma, anche quando non segna, il suo peso maggiore rispetto agli attaccanti di riserva dello scorso anno. È positivo che Chivu nelle sue rotazioni coinvolga più giocatori possibili, ma l’Inter l’ha risolta quando ha rimesso in campo Dumfries, Barella e Dimarco e alla lunga questo può essere un problema, visto che alla fine della scorsa stagione la stanchezza è stata determinante", scrive La Gazzetta dello Sport.
