Quella di ieri non è stata di certo la miglior partita dell'Inter. Ma pesa come un macigno. Per la classifica, per il morale e per l'ambizione della squadra nerazzurra. Lo ribadisce anche il Corriere della Sera in edicola stamattina:
CorSera – Inter, tre punti sporchi fondamenta solide per lo scudetto: Chivu ha ammesso…
Il focus dal quotidiano sulla vittoria dei nerazzurri nella gara disputata ieri al Bentegodi contro il Verona
"Non si può dire nemmeno che sia una vittoria all’ultimo tuffo, perché il colpo di testa da tre punti per l’Inter che la riporta a un’incollatura dalla vetta, lo fa il danese Frese nella propria porta, su un cross dalla trequarti di Barella. Ma sono questi pomeriggi a riflettori spenti e questi tre punti sporchi e infangati a gettare le fondamenta solide per chi vuole costruire uno scudetto. E Cristian Chivu, a cui certo la schiettezza non difetta, lo ammette, a costo di far sembrare l’Hellas Verona uno squadrone, nonostante il terzultimo posto che occupa in classifica".
