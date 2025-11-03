Quella di ieri non è stata di certo la miglior partita dell'Inter. Ma pesa come un macigno. Per la classifica, per il morale e per l'ambizione della squadra nerazzurra. Lo ribadisce anche il Corriere della Sera in edicola stamattina:

"Non si può dire nemmeno che sia una vittoria all’ultimo tuffo, perché il colpo di testa da tre punti per l’Inter che la riporta a un’incollatura dalla vetta, lo fa il danese Frese nella propria porta, su un cross dalla trequarti di Barella. Ma sono questi pomeriggi a riflettori spenti e questi tre punti sporchi e infangati a gettare le fondamenta solide per chi vuole costruire uno scudetto. E Cristian Chivu, a cui certo la schiettezza non difetta, lo ammette, a costo di far sembrare l’Hellas Verona uno squadrone, nonostante il terzultimo posto che occupa in classifica".