"L’Inter che il Bologna affronterà in semifinale a Riad è probabilmente, tra le quattro partecipanti, la squadra che sta meglio di tutte. Merito della «rivoluzione gentile» messa in atto in questi mesi da Cristian Chivu, che ha trasformato l’eredità del quadriennio di Simone Inzaghi in un’occasione per ripartire, nonostante una rosa abbastanza datata, con alcuni concetti nuovi. Il 3-5-2 resta la base, ma sviluppo e idee di calcio sono un po’ diverse rispetto al suo predecessore".

"Un po’ di diffidenza all’inizio — si era parlato di Fabregas, poi rimasto al Como, e a qualcuno è parso un ripiego — e i dubbi alimentati da due sconfitte in campionato nelle prime tre giornate, poi via via Chivu si è preso il mondo nerazzurro. Resta una scoria ancora da togliere dall’Inter di Inzaghi: i problemi nei big match, scontri diretti che spesso si chiudono con un passo falso. Juventus, Napoli e Milan sono tre delle quattro sconfitte patite fin qui dall’Inter in Italia, mentre in Champions, dopo il percorso netto dei primi quattro turni, i k.o. contro Atletico Madrid e Liverpool hanno nuovamente alimentato i dubbi su un gruppo che sembra patire le grandi sfide. La Supercoppa a Riad in tal senso sarà un nuovo test".