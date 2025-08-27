"L’altra sera, Chivu ha schierato 10 degli 11 titolari della infausta finale di Champions contro il Psg. L’undicesimo, Calhanoglu, non c’era perché squalificato. Che cosa succederà domenica contro l’Udinese? Chivu toglierà Sucic per far posto al turco? O uscirà Mkhitaryan perché il croato, con la prestazione di lunedì, si è già preso il posto fisso? Questa scelta dirà molto sull’Inter che sarà. Con un’avvertenza: per lunghi tratti, contro il Torino, Sucic si è comportato da regista di fatto e ha quasi esautorato dalla funzione Barella, il playmaker designato di giornata. La compatibilità tra Calhanoglu e Sucic andrà verificata. Sucic ha dalla sua l’età, nove anni di meno, e in prospettiva si può immaginare che diventi lui il nuovo direttore d’orchestra. Prima però va affrontato il presente con un’annotazione: lunedì Sucic ha agito in prevalenza da interno destro; in America e in certe amichevoli estive, per esempio contro il Monaco finché c’è stata parità numerica, si è mosso da mezzala sinistra e ha esaltato di meno. È un destro naturale e a destra si trova meglio. Un dettaglio non irrilevante, ma ripetiamo: forse il futuro di Sucic sarà al centro, sul ponte di comando, da regista di lotta e di governo, lucido nella visione e nella distribuzione e forte al recupero palla", analizza La Gazzetta dello Sport.