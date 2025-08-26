Petar Sucic è stato unico debuttante schierato da Cristian Chivu nella prima di campionato contro il Torino

Gianni Pampinella Redattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 18:32)

Petar Sucic è stato unico debuttante schierato da Cristian Chivu nella prima di campionato contro il Torino. Il centrocampista croato ha illuminato San Siro con una prestazione da veterano. Arrivato quest’estate dalla Dinamo Zagabria, ha messo la sua firma sul 5-0 nerazzurro grazie a un mix di aggressività, qualità e personalità.

"Con un Sucic così, Hakan Calhanoglu dovrà darsi da fare per riconquistare il posto da titolare. A San Siro, per la prima di campionato, non ha giocato perché squalificato. In sua assenza i compagni hanno dimostrato di potere serenamente fare a meno di lui. Il ruolo di regista lo ha occupato Nicolò Barella. Ed è possibile, se non addirittura probabile, che possa provare di nuovo questa conformazione del centrocampo", sottolinea Repubblica.

"Non è detto che Chivu vorrà sempre giocare con il 3-5-2, ma all’esordio in Serie A sulla panchina nerazzurra ha dimostrato di poterlo fare anche senza il regista titolare. L’unico altro playmaker puro in rosa era Asllani, nel frattempo trasferitosi proprio al Torino. Per il resto, il nuovo allenatore interista ha a disposizione solo mezzali: Barella e Mkhitaryan, partiti dall’inizio, ma anche Zielinski, Frattesi e l’ultimo arrivato Diouf. E poi Sucic, che quando gli si chiede se è orgoglioso di avere esordito così in Serie A, risponde in italiano: “Solo prima partita”.

