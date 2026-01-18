Spazio al focus sull'episodio che ha deciso Udinese-Inter nelle pagine del Corriere dello Sport. Il quotidiano analizza così la rete di Lautaro Martinez al 20' del primo tempo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, ancora decisivo l’asse Pio-Lautaro: ma c’è una differenza col passato…
news
CdS – Inter, ancora decisivo l’asse Pio-Lautaro: ma c’è una differenza col passato…
Il focus dal quotidiano sull'episodio che ha deciso la partita di ieri pomeriggio Udinese-Inter
"L'Inter non si ferma: sbanca anche a Udine, facendo bottino pieno per la sesta trasferta consecutiva. E ancora una volta i tre punti sono nati sull’asse Esposito-Lautaro, come era già accaduto a Pisa e a Bergamo. A differenza dei due precedenti, però, dopo l’assist di Pio il Toro ha saltato Kristensen e resistito alla carica di Karlstrom prima di infilzare Okoye con un tocco di esterno destro. Esposito quindi è stato comunque decisivo nell’addomesticare il pallone sul lancio in verticale di Zielinski, mettendo il compagno nelle migliori condizioni per colpire".
© RIPRODUZIONE RISERVATA