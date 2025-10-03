L'umore non si può guastare dopo aver dato un po' di continuità ai risultati. Dopo la notizia dell'infortunio di Thuram, l'Inter guarda comunque ai lati positivi di questo momento. "Il dato principale è che la squadra si sente più tranquilla rispetto ad un anno fa - spiegano a SportMediaset - nella gestione delle risorse là davanti. Lautaro Martinez ha avuto un problema alla schiena e ha lasciato spazio contro Ajax e Sassuolo a Pio Esposito. Nessuna forzatura per non rischiare nulla e lo stesso si farà con l'attaccante francese".
SM – Thuram out, ma l’umore non si guasta. Chivu le soluzioni ce l’ha
Lautaro si è fermato per il mal di schiena, ora ha avuto problemi il francese ma le opzioni in attacco fanno stare sereni
"Al momento il piano prevede un rientro tra i disponibili nella trasferta di Roma del 18 ottobre, ma una valutazione attenta del giocatore si farà settimana prossima quando ci sarà la pausa per le Nazionali per avere un quadro più chiaro", spiega SM.
Le alternative l'Inter ce l'ha. Contro la Cremonese a San Siro (si gioca sabato pomeriggio) potrebbe esordire dal primo minuto Bonny insieme a Lautaro. Il francese ha segnato con il Torino, 70 minuti giocati in 5 presenze in Serie A, picco massimo 26 minuti con la Juve. "Gestione e tenere alti gli stimoli possono spingere Chivu a dargli una chance nell'undici di partenza", conclude il TG sportivo di Mediaset.
(Fonte: SM)
