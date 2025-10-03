SM – Thuram out, ma l’umore non si guasta. Chivu le soluzioni ce l’ha

Lautaro si è fermato per il mal di schiena, ora ha avuto problemi il francese ma le opzioni in attacco fanno stare sereni

L'umore non si può guastare dopo aver dato un po' di continuità ai risultati. Dopo la notizia dell'infortunio di Thuram, l'Inter guarda comunque ai lati positivi di questo momento. "Il dato principale è che la squadra si sente più tranquilla rispetto ad un anno fa - spiegano a SportMediaset - nella gestione delle risorse là davanti. Lautaro Martinez ha avuto un problema alla schiena e ha lasciato spazio contro Ajax e Sassuolo a Pio Esposito. Nessuna forzatura per non rischiare nulla e lo stesso si farà con l'attaccante francese".