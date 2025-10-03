Pio Esposito non vuole perdere tempo. Il gioiellino classe 2005 continua a bruciare le tappe e, dopo aver segnato il primo gol in Serie A con la maglia dell'Inter, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Contro la Cremonese dovrebbe partire dalla panchina, ma è praticamente scontato che avrà spazio a gara in corso, come contro il Cagliari. Un'altra occasione per mettersi in mostra e, chissà, registrare un altro record.
Inter, come corre Pio Esposito: nel mirino due record di Balotelli e Kovacic
L'attaccante nerazzurro, tornato alla base questa estate, continua a bruciare le tappe, e non ha alcuna intenzione di fermarsi
Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport: "Senza Thuram, Chivu potrebbe affidarsi a Francesco Pio Esposito: il giovane attaccante nerazzurro si è sbloccato a Cagliari e con un gol alla Cremonese diventerebbe il primo italiano under 21 a segnare in due gare consecutive dopo Mario Balotelli".
"Pio Esposito contro la Cremonese potrebbe diventare il primo giocatore dell'Inter a segnare in due presenze di fila in Serie A prima di compiere 21 anni dai tempi di Mateo Kovacic (dicembre 2014) e il primo italiano a farlo sempre per i nerazzurri dai tempi di Mario Balotelli (febbraio 2010)".
