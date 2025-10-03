L'attaccante nerazzurro, tornato alla base questa estate, continua a bruciare le tappe, e non ha alcuna intenzione di fermarsi

Pio Esposito non vuole perdere tempo. Il gioiellino classe 2005 continua a bruciare le tappe e, dopo aver segnato il primo gol in Serie A con la maglia dell'Inter, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Contro la Cremonese dovrebbe partire dalla panchina, ma è praticamente scontato che avrà spazio a gara in corso, come contro il Cagliari. Un'altra occasione per mettersi in mostra e, chissà, registrare un altro record.