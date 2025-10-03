Prima volta dal 1' per l'attaccante francese, che contro la Cremonese prenderà il posto del connazionale Thuram

Fabio Alampi Redattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 08:02)

L'Inter, reduce dalla vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga e da quattro successi consecutivi tra campionato e Champions League, torna in campo affrontando la Cremonese. Per l'occasione mancherà l'infortunato Thuram, con Chivu che ha già scelto il suo sostituto: toccherà a Bonny, alla prima da titolare con la maglia nerazzurra.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Per essere una matricola all'università dell'Inter, Ange-Yoan Bonny è già entrato nel giro giusto: è l'unico neo nerazzurro a frequentare il club di quelli che le hanno giocate tutte, 7 su 7 tra campionato e Champions, insieme a Barella, Dimarco, Dumfries e Thuram, mica gente qualunque. E siccome il professor Chivu è particolarmente attento ai progressi del ragazzo, che conosce fin dai tempi di Parma, ha deciso che sì, il momento è maturo per lo scatto: a meno di sorprese dell'ultimo momento, domani pomeriggio contro la Cremonese Bonny giocherà la sua prima partita da titolare con la maglia dell'Inter".

In coppia con il capitano — "Lui e Lautaro insieme, come in quell'antipasto nel debutto stagionale contro il Torino che aveva prodotto un gol del francesino dopo appena cinque minuti trascorsi in coppia con l'argentino: Lautaro gli aveva apparecchiato la tavola, Bonny aveva subito banchettato e San Siro aveva brindato felice".

Esposito scalpita — "Bonny-Lautaro domani, con Pio pronto a entrare in corsa e incidere come in Sardegna, Esposito col capitano più avanti, magari alla ripresa dalla sosta nel delicatissimo faccia a faccia con la Roma all'Olimpico: tutti gli incastri sono possibili, anche se l'ex Parma ha caratteristiche simili a quelle di Marcus e Pio ha struttura e attitudine da centravanti".