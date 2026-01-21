FC Inter 1908
L'Inter perde 3-1 con l'Arsenal a San Siro e ora si complica il passaggio agli ottavi senza dover passare dai playoff. La prossima a Dortmund
L'Inter perde 3-1 con l'Arsenal a San Siro e ora si complica il passaggio agli ottavi senza dover passare dai playoff. La prossima a Dortmund contro il Borussia.

"Se alla squadra oggi più forte del mondo, che sta dominando la Premier e ha vinto le prime 6 di Champions con un risultato complessivo di 17-1, regali amnesie difensive e sprechi quel poco che ti concede, è praticamente impossibile uscirne illesi. Infatti l’Inter ha perso 3-1 con l’Arsenal. Terza sconfitta di fila, dopo Liverpool e Atletico Madrid: non le era mai successo in una singola edizione. E’ storia. Cristian Chivu può anche fare spallucce quando gli dicono che fatica negli scontri diretti, ma la realtà è questa: tra campionato e Coppa non ne ha vinto uno. I 12 punti raccolti nelle prime 4 giornate sembravano un pass per entrare nelle prime 8. Ma 12 sono rimati e, anche vincendo a Dortmund, sono molto più probabili i playoff dell’accesso diretto al G8. Ha fatto storia anche l’Arsenal, ma in senso buono: mai messe in fila 7 vittorie in Champions. Non vinceva in Italia dal 2008: Milan-Arsenal 0-2, segnò anche Fabregas", analizza La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter comunque, nel complesso, ha disputato una partita seria, di spessore, ha rimontato lo svantaggio, ha sfiorato il sorpasso, se l’è giocata a lungo alla pari e nella ripresa ha preso in mano il match, ma ha pagato errori difensivi su tutti i gol (male Sommer) e la luce opaca delle stelle: Barella e Lautaro sostituiti già al 20’ della ripresa. Ancora impalpabile Luis Henrique che ha rinnegato i progressi recenti. Sucic il migliore: gran gol e prestazione. Ancora ottimo ingresso di Pio Esposito che, in pochi minuti, ha fatto più del Toro. Ma, per il campionato, questa Inter può bastare", aggiunge il quotidiano.

