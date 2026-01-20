Servirà grande attenzione sui calci piazzati contro la squadra che ha trovato più gol in Europa. Anche l'Inter ha le sue carte

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 14:02)

C'è un aspetto che rischia di fare seriamente la differenza in Inter-Arsenal di stasera. Si tratta dei calci piazzati, arma segreta sia per i nerazzurri che per i Gunners. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi. Si legge infatti: "Entrambe le squadre, arrivate ormai a stagione inoltrata, sia in Champions che nei rispettivi campionati stanno costruendo i propri successi giocando... da ferme. Corner, calci di rigore, punizioni: Inter e Arsenal segnano con enorme frequenza grazie a schemi codificati. Il conto totale dice che i nerazzurri hanno raggiunto quota 16 tra tutte le competizioni, i Gunners addirittura 28".

Spesso è servito a sbloccare gare complicate sia per Chivu che per Arteta. Ed è qualcosa che potrebbe tornare utile anche stasera. Si sofferma ancora la rosea: "Troppo importante la minuziosità con cui tutto lo staff tecnico sfrutta anche la minima occasione. E infatti non è un caso che l’Inter sia la squadra che ha segnato più di tutte in Serie A da palla inattiva (12 centri), come non è un caso che sia proprio l’Arsenal l’unica in Europa - alla pari del Tottenham - ad aver segnato più dei nerazzurri sugli sviluppi degli angoli (11-9)".

Lo si era visto anche l'anno scorso. Ma cambierà qualcosa stasera, come consuetudine ormai da inizio anno. Ci sarà infatti "una novità: «Continueremo a difendere a zona» ha annunciato Chivu, memore delle difficoltà dell’Inter di Inzaghi proprio sugli angoli dell’Arsenal lo scorso anno, quando ogni corner si trasformava in pericolo". Toccherà serrare le fila: "È questo che l’Inter deve temere più di tutto, più delle fughe sulla destra di Saka o dell’intelligenza in mezzo di Declan Rice. Sono i calci da fermo il vero segreto dell’Arsenal. E anche stasera a San Siro potrebbero fare la differenza".