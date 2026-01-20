"Mkhitaryan si taglierebbe una gamba pur di poter duellare con Rice a centrocampo, visto che l’armeno è un vecchio cuore Gunners ferito: tifava Henry da bambino poi, una volta vestita la maglia dei sogni, è scappato via deluso.

Dovrebbe lasciare, però, il posto a Sucic, con Zielinski a fare il Calha: l’anno scorso, sul rigore della discordia, aveva deciso il turco. Alla fine dei conti, però, la dinamo di Chivu in mezzo resta sempre Barella, pronto a riaccendersi proprio dallo stesso lato di Rice. Non sarà sempre nella “miglior versione di se stesso”, come ama ripetere il suo tecnico, ma Nicolò ha 66 assist in nerazzurro. È il migliore di sempre con Recoba, ne basta un altro per andare in fuga".