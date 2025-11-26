Il commento del giornale alle parole in conferenza stampa, alla vigilia di AM-Inter, dell'allenatore nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 18:02)

"Per Cristian Chivu, la sfida all’Atletico Madrid è il primo big match in Champions League. E ci arriva tre giorni dopo un derby perso. Per Raffaele Palladino, la partita contro l’Eintracht Francoforte è la prima in assoluto nel torneo, e segue il 3-1 subìto a Napoli dall’Atalanta. Per i due giovani tecnici dei club nerazzurri questo turno di coppa somiglia molto a un Erasmus". Così il quotidiano La Repubblica introduce le due partite di Champions League di oggi.

"Chivu, che pure in Europa viaggia a pieni punti, sa di avere molto da imparare da Diego Simeone. Dopo avere spavaldamente detto di non sentirsi da meno rispetto all’anziano collega, l’allenatore dell’Inter ha concesso: «Io ho ancora i capelli neri, non so per quanto. Mi auguro di fare una carriera come la sua»", scrive il giornale sulle parole alla vigilia del tecnico nerazzurro. Simeone, che ha detto (e ridetto) che un giorno si immagina sulla panchina nerazzurra, tenterà di battere l'Inter perché in Champions è al 17esimo posto. Dal canto suo l'Inter deve tentare un'impresa a Madrid dopo la sconfitta amara per uno a zero nel derby.

All'attacco — Il mister sceglierà chi schierare accanto a Lautaro, uno tra Bonny ed Esposito con Thuram che partirà quindi dalla panchina. "E anche se dice di vedere «il bicchiere mezzo pieno», quando guarda al derby, ammette: «Qualcosa ci manca negli scontri diretti». E quello con l’Atletico lo è", conclude il quotidiano nazionale.

(Fonte: La Repubblica)