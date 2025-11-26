Inizia per l'Inter la seconda parte della Champions e dopo quattro vittorie "arriva la parte della navigazione con venti più agitati", come scrive il quotidiano La Stampa. Perché questa sera c'è l'Atletico Madrid e nelle prossime gare i nerazzurri dovranno affrontare Liverpoool, Arsenal e Borussia.
La Stampa – Inter, c'è una consapevolezza. Ma senza puntare il dito…
La Stampa – Inter, c’è una consapevolezza. Ma senza puntare il dito…
Dopo la sconfitta nel derby, un altro scontro diretto perso, la squadra di Chivu deve ritrovarsi in Champions
"È un test che vale per l'umore dei nerazzurri, sconfitti in campionato da quasi tutte le big (Juventus, Napoli e Milan. Battuta solo la Roma): «Dobbiamo essere più cinici nei momenti chiave e lucidi sotto porta», chiede Chivu. Alla Pinetina c'è la consapevolezza di aver commesso errori da non ripetere, costati punti preziosi. Ma senza puntare il dito contro Sommer, considerato al centro di critiche eccessive", scrive il giornale.
Chivu affronterà Simeoneche "dà appuntamento sulla panchina nerazzurra in futuro: «Non dipende da me, ma immagino un periodo all’Inter nel mio cammino».
(Fonte: La Stampa)
