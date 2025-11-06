“La prevista goleada ha ceduto il passo a una sofferenza inattesa contro i kazaki del Kairat. A San Siro l'Inter ha sbloccato il punteggio solo alla fine del primo tempo con Lautaro, al suo 25° gol in Champions. Ma nel secondo tempo si è fatta riacciuffare da Arad prima del bellissimo tiro di Carlos Augusto, che ha deciso la serata”. Il quotidiano La Stampa racconta così la gara di Champions vinta due a uno contro l’Inter .

"La partita è rimasta in bilico fino al termine. I nerazzurri, che negli ultimi 20' hanno ritrovato Thuram fermo da fine settembre, chiudono in testa la prima metà del maxi-girone, a punteggio pieno con Bayern Monaco e Arsenal. Ora, però, inizia la parte difficile del calendario europeo: Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund”, ha aggiunto il quotidiano nel suo commento sulla gara di Coppa.