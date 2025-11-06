Il quotidiano ha parlato delle difficoltà che la squadra di Chivu ha trovato nella gara col Kairat

Una vittoria ma con fatica. L'Inter ha battuto il Kairat e si dimostra una squadra "forse distratta, ma di sicuro distante dalla squadra che può essere. Servirà altro per chiudere tra le prime otto, ma intanto un posto già all'ombra dei play-off è di fatto assicurato ".

"Esposito (voto 6,5) gioca la partita più anonima della stagione, ma trova in ogni caso il modo entrare nei due gol, perché non solo fa da sponda a Carlos Augusto per la botta della vittoria (133 km/h) ma è dal suo tiro respinto che arriva a Lautaro il pallone per la doppia occasione (la prima anche quella respinta, la seconda s’insacca) che sblocca la il risultato, quando già erano state aperte le porte degli spogliatoi e Chivu cominciava a dare qualche segno di preoccupazione. Sembrava finita lì, invece la serata di passione s’è chiusa solo al 90’,con 3 punti e il primo gol incassato in Champions League", conclude il quotidiano.