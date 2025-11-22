CdS – Maignan all’ultimo giro di derby. Il rinnovo col Milan è lontano

Il portiere francese poteva lasciare il club rossonero già in estate poi è rimasto al Milan. Ma la trattativa per il rinnovo sembra difficile

22 novembre 2025

Il Corriere dello Sport parla tra le altre cose anche di Mike Maignan e di quelli che potrebbero essere i suoi ultimi derby: "Domani sera per la quattordicesima volta Mike Maignan sfiderà l’Inter da quando veste la maglia del Milan. Cinque vittorie, cinque sconfitte e tre pareggi fino ad ora lo score del portiere francese contro i nerazzurri. Inoltre la formazione interista è la squadra che ha affrontato più volte in carriera", si legge.

"Domani sera a San Siro sarà il primo derby della stagione, e addirittura il numero potrebbe salire a quattro pure quest’anno. Sicuramente due in campionato, inoltre c’è la possibilità che Milan e Inter si sfidino in finale di Supercoppa a R iyad in caso di superamento delle semifinali. Un altro derby potrebbe arrivare a fine stagione in Coppa Italia. In questo caso l’unica combinazione possibile, in base al tabellone, è la finale di Roma. Solo in quel caso potrebbe verificarsi un’altra sfida tra Milan e Inter", aggiungono dal giornale sportivo.

Contratto in scadenza — Maignan avrà il compito di fermare ancora l'Inter e lo farà da capitano. Ma ha un contratto in scadenza a fine anno e a quanto pare difficilmente rinnoverà. Già in estate sembrava vicino all'addio con il Chelsea molto interessato a lui, ma alla fine con Allegri e Tare si è convinto a restare.

"Ad ora ci sono pochi spiragli per un prolungamento, tuttavia i dirigenti rossoneri vorrebbero ancora provarci per non perdere a parametro zero un giocatore di assoluto valore", scrive il quotidiano.

Ora l'estremo difensore si concentra sul derby di cui ha parlato con Rabiotsottolineando quanto sia sentita la rivalità con la squadra nerazzurra e ha così caricato i nuovi arrivati. Ha raggiunto i suoi compagni anche 24 ore prima rispetto al previsto per preparare la sfida contro l'Inter.

