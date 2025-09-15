FC Inter 1908
Inter, Chivu batte forte su un tasto. Cambi in Champions: ecco chi rischia

Il tecnico vuole sistemare una problematica che l'anno scorso è costata parecchio cara, quella dei minuti finali della gare
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, vuole sistemare una problematica che l'anno scorso è costata parecchio cara, quella dei minuti finali della gare costati parecchi punti nella passata stagione.

"Alla necessità di cambiare registro, punto sul quale l’altra sera Chivu si è soffermato a più riprese: «Per ottenere dei risultati bisogna cancellare qualcosa del passato, ma la finale di Champions non c’entra: mi riferisco ad alcuni piccoli difetti che sto cercando di eliminare». L’incapacità di controllare certe fasi delle partite, ad esempio, è uno di questi. A un anno di distanza, l’Inter è ricaduta negli stessi errori di gestione del vantaggio contro la Juve, e il conto è persino peggiorato. A ottobre 2024, a San Siro, i nerazzurri si fecero rimontare dal 4-2 al 4-4, sabato allo Stadium sono finiti addirittura al tappeto, con tanto di rimonta e controsorpasso subiti tra l’82’ e il 91’. Paradossalmente, per atteggiamento e gestione dei momenti, la vera Inter di Chivu forse si è vista (a sprazzi) più al Mondiale americano, quando i nerazzurri ribaltavano nel finale i risultati imponendo sofferenza agli avversari — vedi gli Urawa Reds — o quando colpivano e controllavano senza rischiare, come contro il River", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Quando il lavoro di Chivu in nerazzurro era ancora all’alba, dal mercato erano arrivati i soli Sucic e Luis Henrique, mentre Pio Esposito si presentava con un gol alla prima da titolare. Due mesi e mezzo dopo, alla truppa si sono uniti Bonny, Diouf e Akanji ma solo lo svizzero contro la Juve e Sucic tra Torino e Udinese sono partiti da titolari almeno una volta. Per mettersi definitivamente il passato alle spalle, anche le rotazioni di Chivu dovranno farsi più decise e democratiche, già a cominciare da mercoledì in Olanda. Un primo, significativo, avvicendamento potrà arrivare tra i pali. Ma è molto probabile che i cambi di Chivu non si fermeranno al portiere: Sucic, ad esempio, sente aria di rilancio dopo la serataccia di Mkhitaryan a Torino. È lui la faccia del nuovo che vuole avanzare e aiutare l’Inter ad alleggerirsi dei vecchi vizi per rimettersi a correre", aggiunge Gazzetta.

