"Alla necessità di cambiare registro, punto sul quale l’altra sera Chivu si è soffermato a più riprese: «Per ottenere dei risultati bisogna cancellare qualcosa del passato, ma la finale di Champions non c’entra: mi riferisco ad alcuni piccoli difetti che sto cercando di eliminare». L’incapacità di controllare certe fasi delle partite, ad esempio, è uno di questi. A un anno di distanza, l’Inter è ricaduta negli stessi errori di gestione del vantaggio contro la Juve, e il conto è persino peggiorato. A ottobre 2024, a San Siro, i nerazzurri si fecero rimontare dal 4-2 al 4-4, sabato allo Stadium sono finiti addirittura al tappeto, con tanto di rimonta e controsorpasso subiti tra l’82’ e il 91’. Paradossalmente, per atteggiamento e gestione dei momenti, la vera Inter di Chivu forse si è vista (a sprazzi) più al Mondiale americano, quando i nerazzurri ribaltavano nel finale i risultati imponendo sofferenza agli avversari — vedi gli Urawa Reds — o quando colpivano e controllavano senza rischiare, come contro il River", spiega La Gazzetta dello Sport.