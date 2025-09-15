A peggiorare una serata già abbastanza negativa per l'Inter è stato un episodio tra i fratelli Thuram dopo il gol della Juve

Andrea Della Sala Redattore 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 08:32)

A peggiorare una serata già abbastanza negativa per l'Inter è stato un episodio tra i fratelli Thuram dopo il gol della Juve. Marcust Thuram si è avvicinato al fratello Kephren, autore di un presunto fallo al limite dell'area, ed è stato sorpreso dalla telecamere con un ghigno sospetto che ha fatto infuriare i tifosi.

"Non è stato possibile far finta di nulla. La prova televisiva familiare, quelle risate colloquiali tra i fratelli Marcus e Khephren Thuram riprese nell’attimo esatto in cui veniva contabilizzata la sconfitta in casa della Juventus, ha fatto discutere non poco il mondo Inter. Tra i tifosi, che non hanno gradito l’apparente indifferenza del loro centravanti alla drammaticità del momento, e di conseguenza all’interno della squadra e della società, nonostante il tentativo immediato di Cristian Chivu di innaffiare il focolaio («Non fate sempre polemica, non è un bene per nessuno»). Ma come, si perde al 91’ allo Stadium e Marcus scherza come se fosse nel salotto di casa a commentare una partita alla playstation?", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ieri ad Appiano la dirigenza e i compagni hanno cercato di capire il motivo di quel comportamento, del quale lo stesso giocatore si è reso conto subito, tanto da provare a nascondere la bocca con la maglia? In realtà al Thuram juventino sarebbe scappata una risata ingenua, amara, che seguiva essere un appello rivolto al fratello: «Dai, dillo all’arbitro che hai fatto fallo!». L’episodio in effetti è avvenuto mentre era in corso un controllo al Var per il contatto tra Khephren e Bonny antecedente al tiro vincente di Adzic. La giustificazione di Marcus ha convinto i compagni, l’allenatore e la società, che non prenderà provvedimenti. Thuram sarà regolarmente convocato per Amsterdam: del resto alla Juve, anche senza esultare, aveva pure segnato", aggiunge Gazzetta.