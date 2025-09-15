Marino: “Inter? Ancora presto, buona gara con la Juve. Chivu ha idee”

Le parole del noto allenatore a proposito dei nerazzurri sconfitti nel finale a Torino contro la Juventus ieri pomeriggio

Daniele Vitiello Redattore/inviato 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 05:02)

“La Juve ha dato un buon segnale al campionato. Il Napoli è la squadra più completa e si è rinforzata”. Così a TuttoMercatoWeb.com l' allenatore Pasquale Marino, che ha parlato dei due big match della giornata di ieri.

Come interpreta la sconfitta dell’Inter?

“È ancora presto. La prestazione è stata positiva. L’Inter ha fatto una buona gara. Non è ancora il momento di fare le valutazioni definitive. Il pareggio sarebbe stato più giusto”.

Per Chivu è un anno importante.

“A Parma ha fatto un bel lavoro. Ora sicuramente c’è un po’ di differenza. Sostituisce un allenatore che ha vinto, non è facile. Ma ha delle idee”.

Chi è l’anti Napoli?

“Per quello che ha fatto ieri dico Juventus. Ma sappiamo bene che è ancora presto. Devono entrare in gioco i calciatori più importanti”