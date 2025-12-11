"Su un punto convertono tutte le opinioni. Vanno combattute e punite le sceneggiate dei calciatori. Anche Wirtz, sia pure trattenuto, è caduto in avanti come se avesse ricevuto un gancio al mento. Così ha ingannato i connazionali tedeschi. Non va bene. Ed è il tema sul quale si è concentrato Cristian Chivu, ex calciatore di alto livello, che è disposto a perdonare un errore arbitrale ma censura con maggiore severità i comportamenti antisportivi. «Ci vuole educazione» ha detto nelle interviste del dopo-partita, riferendosi chiaramente al tuffo di Wirtz che è costato un pareggio molto prezioso per la classifica del girone di Champions League", spiega La Gazzetta dello Sport.