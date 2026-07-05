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Inter, Chivu negli USA con la famiglia: ha portato bene a Lautaro. “Magari gli chiederà di…”
Come riferito dal Corriere dello Sport, Cristian Chivu è volato negli USA con la famiglia. L'allenatore dell'Inter ha anche assistito ad Argentina-Capo Verde, in cui è sceso in campo Lautaro Martinez, capitano nerazzurro. Si legge:
"Il pensiero c’era già da qualche settimana. Chivu aveva programmato di volare oltreoceano per seguire qualche gara del mondiale: programma mantenuto, come testimoniato da alcune immagini sui social. A postarle la moglie Adelina, anche lei negli Usa, oltre alle loro due figlie".
"La prima partita vista è stata Argentina-Capo Verde. Ha portato fortuna al suo capitano Lautaro: in campo per poco più di un’ora. Magari a questo punto chiederà al suo mister di restare anche per il prossimo turno…".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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