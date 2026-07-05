Come riferito dal Corriere dello Sport, Cristian Chivu è volato negli USA con la famiglia. L'allenatore dell'Inter ha anche assistito ad Argentina-Capo Verde

Come riferito dal Corriere dello Sport, Cristian Chivu è volato negli USA con la famiglia. L'allenatore dell'Inter ha anche assistito ad Argentina-Capo Verde, in cui è sceso in campo Lautaro Martinez, capitano nerazzurro. Si legge: