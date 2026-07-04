Alessandro Bastoni , difensore dell'Inter, ha scelto di non presentarsi in procura e di avvalersi della facoltà di non rispondere nell'ambito dell'indagine sul presunto giro di escort che coinvolgerebbe calciatori, imprenditori e volti noti della movida milanese.

Così scrive Il Giorno: "Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato per prostituzione minorile, tramite il suo legale, Salvatore Scuto, già due giorni fa, aveva comunicato alla procura di aver scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Quindi ieri mattina non si è presentato alla convocazione notificata nei giorni scorsi. Scelta dettata anche dalla necessità di esaminare prima atti e prove e dare modo ai legali di ricostruire una verità processuale che confuti il contenuto delle chat che lo "inguaiano". Scuto ha, intanto, confermato ulteriormente l'estraneità del suo assistito al ménage con la minorenne".