"Il giorno più importante per il futuro di San Siro è oggi. A Palazzo Marino si voterà per decidere se vendere il Meazza a Inter e Milan. Se passerà il sì, la cessione andrà formalizzata entro il 10 novembre, quando scatterà il vincolo sul secondo anello. Se il voto sarà contrario, i club si rivolgeranno altrove, a San Donato in primis. C’è una terza via? Molto difficile. Un rinvio potrebbe concretizzarsi solo se i molti emendamenti proposti allungassero la discussione in aula. In quel caso, i club potrebbero proporre una proroga alla proposta di acquisto, che scadrà domani. Complesso. Meglio concentrarsi sul voto di oggi: servono 25 voti e i sì garantiti sono 23, più due indecisi: Marco Fumagalli, capogruppo della lista Sala, e Monica Romano (Pd). Un’altra strada è ottenere il via libera con l’appoggio dell’opposizione di centro-destra. Quasi impossibile arrivino dei sì da quello schieramento, più verosimile che qualcuno esca dall’aula, mossa con cui si abbasserebbe il numero dei voti necessari", spiega La Gazzetta dello Sport.