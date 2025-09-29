Oggi si vota in Consiglio comunale a Milano per il futuro di San Siro. Da una parte l'abbattimento, dall'altra la conservazione del vecchio impianto.
news
San Siro, è il giorno decisivo: una modifica all’accordo potrebbe allargare il consenso
"Il giorno più importante per il futuro di San Siro è oggi. A Palazzo Marino si voterà per decidere se vendere il Meazza a Inter e Milan. Se passerà il sì, la cessione andrà formalizzata entro il 10 novembre, quando scatterà il vincolo sul secondo anello. Se il voto sarà contrario, i club si rivolgeranno altrove, a San Donato in primis. C’è una terza via? Molto difficile. Un rinvio potrebbe concretizzarsi solo se i molti emendamenti proposti allungassero la discussione in aula. In quel caso, i club potrebbero proporre una proroga alla proposta di acquisto, che scadrà domani. Complesso. Meglio concentrarsi sul voto di oggi: servono 25 voti e i sì garantiti sono 23, più due indecisi: Marco Fumagalli, capogruppo della lista Sala, e Monica Romano (Pd). Un’altra strada è ottenere il via libera con l’appoggio dell’opposizione di centro-destra. Quasi impossibile arrivino dei sì da quello schieramento, più verosimile che qualcuno esca dall’aula, mossa con cui si abbasserebbe il numero dei voti necessari", spiega La Gazzetta dello Sport.
«Siamo fiduciosi perché se dovessero sollevarsi problemi perderemmo tutti, squadre, Milano, l’Italia, il calcio italiano - ha detto ieri Paolo Scaroni, presidente del Milan -. Non vedo chi si potrebbe prendere la responsabilità di creare un danno di questo tipo». E ancora: «Stipuleremo con la Prefettura un protocollo di legalità, che assicurerà che le imprese partecipanti a questi grandi lavori appartengano a una whitelist ». Ovvero, a una lista di imprese verificate e ritenute non soggette a tentativi di infiltrazione della malavita. E’ una delle modifiche all’accordo club-Comune studiate in questi giorni per allargare il consenso in Consiglio e cercare gli ultimi sì.
