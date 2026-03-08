I dubbi su Chivu c'erano, e non erano pochi: ma come, affidare l'Inter a uno che ha sole 13 panchine in Serie A? Oggi, a distanza di tempo, il tecnico rumeno è riuscito a zittire tutti i critici e punta ora a chiudere l'opera conquistando lo scudetto al primo colpo. Così scrive il Corriere dello Sport: "Se fa tredici, Chivu avrà finalmente i complimenti che si aspetta per la sua squadra. Che finora ha perso la Supercoppa in semifinale e la Champions prima degli ottavi e forse è questa la ragione per cui la gente non è rimasta ancora abbagliata dalle luci nerazzurre. Ma il campionato, si sa, è un'altra cosa. È il nostro orticello e lì dentro l'Inter comanda. Il Milan può restare solo nella sua scia. Certo, se vince come all'andata riapre la stagione a qualche speranza, pur restando con i piedi incollati per terra: se il Milan può correre, l'Inter può volare".
Chivu, una vittoria nel derby per avere finalmente i complimenti che si aspetta
"Non siamo ancora a metà marzo e il derby di Milano rischia davvero di chiudere il campionato, come accadeva ai tempi della Juve di Conte, Allegri e Sarri, la Juve dei nove scudetti di fila. Non come l'anno scorso, quando alla 28ª giornata l'Inter era in testa però con un solo punto in più del Napoli. Stasera potrebbero essere tredici sulla seconda. Semmai ricorda il campionato 2023-24, allora il distacco dei nerazzurri, diventati campioni d'Italia, era di sedici punti sul Milan (secondo) in questa stessa giornata".
"L'Inter di Chivu è tornata quasi al livello dell'Inter dello scudetto, vincendo stasera toccherà i 70 punti (allora erano 72), in questo campionato ha segnato un po' meno e incassato qualche gol in più. Invece rispetto alla stagione scorsa, il salto è evidente, come è evidente il miglioramento dell'organico".
