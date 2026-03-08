I dubbi su Chivu c'erano, e non erano pochi: ma come, affidare l'Inter a uno che ha sole 13 panchine in Serie A? Oggi, a distanza di tempo, il tecnico rumeno è riuscito a zittire tutti i critici e punta ora a chiudere l'opera conquistando lo scudetto al primo colpo. Così scrive il Corriere dello Sport: "Se fa tredici, Chivu avrà finalmente i complimenti che si aspetta per la sua squadra. Che finora ha perso la Supercoppa in semifinale e la Champions prima degli ottavi e forse è questa la ragione per cui la gente non è rimasta ancora abbagliata dalle luci nerazzurre. Ma il campionato, si sa, è un'altra cosa. È il nostro orticello e lì dentro l'Inter comanda. Il Milan può restare solo nella sua scia. Certo, se vince come all'andata riapre la stagione a qualche speranza, pur restando con i piedi incollati per terra: se il Milan può correre, l'Inter può volare".