Il croato si è preso da subito le chiavi del centrocampo rossonero, il polacco si è rilanciato dopo una prima stagione opaca in nerazzurro

Fabio Alampi Redattore 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 10:28)

Da una parte Luka Modric, dall'altra Piotr Zielinski. Registi non "classici", nati in altre zone del campo, ma che hanno preso il comando delle operazioni rispettivamente al Milan e all'Inter. Due giocatori che, a modo loro, possono essere definiti sorprese. La Gazzetta dello Sport presenta così questo duello: "Se il derby venisse deciso dai cervelloni, dovreste chiedere a loro. Luka Modric e Piotr Zielinski avranno il compito delicato di programmare la partita rispettivamente di Milan e Inter".

"Non una novità per il campione croato, che Massimiliano Allegri ha piazzato da subito in testa al suo centrocampo. Ok, al Real Madrid era più mezzala, in nazionale quasi trequartista, ma uno così fai fatica a comprimerlo in un ruolo. Per dire, al servizio di Max ha l'umiltà di fare quasi il mediano: palle recuperate, intercetti, persino qualche tackle".

"Chissà se Cristian Chivu lo farà seguire da uno dei due attaccanti in fase di pressione o se toccherà proprio a Zielinski andare uomo su uomo. A proposito, se si vuole valutare l'impatto del tecnico romeno sull'Inter, partire dal polacco è una buona base per tesserne le lodi. Piotr non ama giocare in mezzo, preferisce fare la mezzala e lo ha anche detto pubblicamente, ma la prolungata assenza di Calhanoglu ha fatto sì che si riciclasse da regista con eccellenti risultati, proprio grazie alla cura Chivu, dopo le difficoltà nell'anno sotto la guida di Simone Inzaghi. Al lavoro di cucitura e tessitura, Zielinski ha aggiunto cinque gol in campionato e uno in Champions League. Non avrà le geometrie di Modric, ma non dategli mezzo metro fuori area. Chiedere alla Juve...".